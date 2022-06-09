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Вирус 2019 - 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Вирус
Киноафиша Сериалы Вирус Сезоны Сезон 1

Вирус 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 9 июня 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 40 минут
О чем 1-й сезон сериала «Вирус»

В 1 сезоне сериала «Вирус» в московской клинике умирает бригадир. Несмотря на усилия врачей, им не удалось спасти мужчину. Симптомы похожи на лихорадку Тенге, главным экспертом в которой является эпидемиолог Игорь Дробыш. Он работал в африканских странах, после чего приехал в Москву, но вступил в конфликт с начальством и решил сменить сферу деятельности. Теперь Игорь занимается наукой и пишет докторскую диссертацию. Из-за долгого отсутствия в столице супруга Дробыша решила развестись. Теперь герой всеми силами пытается наладить отношения со своей двадцатилетней дочерью. Дина собирается стать журналистом.

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Список серий сериала Вирус График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
9 июня 2022
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
9 июня 2022
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
9 июня 2022
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
9 июня 2022
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
10 июня 2022
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
10 июня 2022
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
10 июня 2022
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
10 июня 2022
График выхода всех сериалов
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