В 1 сезоне сериала «Вирус» в московской клинике умирает бригадир. Несмотря на усилия врачей, им не удалось спасти мужчину. Симптомы похожи на лихорадку Тенге, главным экспертом в которой является эпидемиолог Игорь Дробыш. Он работал в африканских странах, после чего приехал в Москву, но вступил в конфликт с начальством и решил сменить сферу деятельности. Теперь Игорь занимается наукой и пишет докторскую диссертацию. Из-за долгого отсутствия в столице супруга Дробыша решила развестись. Теперь герой всеми силами пытается наладить отношения со своей двадцатилетней дочерью. Дина собирается стать журналистом.