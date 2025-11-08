Меню
Кадры из фильма «Достать ножи: Проснись, мертвец» и из сериала «Покинутые»
Поскорее бы декабрь: самые долгожданные фильмы и сериалы от Netflix, посмотреть которые можно будет совсем скоро У стриминга традиционно богатая новая подборка в канун Нового года.
8 ноября 2025 07:00
На 69 году жизни умер Владимир Симонов — звезда «Таёжного романа»: 5 фильмов и сериалов, по которым мы его помним
Солдат воскресает на операционном столе — и мир вокруг становится чужим: этот свежий сериал-триллер удивляет с первого эпизода
Вы бы такое посмотрели? «Хищника» сначала хотели отправить в 1940-е — что пошло не так и что осталось в итоге
Не зря ждали 2 года: в «Волшебном участке 2» отыскали дерзкие отсылки к «Дэдпулу» и Тарантино (а еще к «Людям в черном» и Кологривому!)
В разы глубже, чем «Во все тяжкие» и «Сол»: разобрали по косточкам шедевральный «Из многих» – новый Sci-Fi точно заслуживает 100/100
Элронд хотел разрушить Братство кольца еще до похода на Ородруин: Гэндальф спас полуэльфа от роковой ошибки, но это поняли не все
«Доктор Хаус встречает Шерлока»: 2 сезон самого необычного сериала с Панфиловым выйдет уже на днях – еще до премьеры нарекли шедевром
«У Медведя явная депрессия», «Маша-эгоистка»: почему иностранцы запрещают «Машу и Медведя» собственным детям
Вагончик тронется, а тест останется: меломаны, общий сбор – угадайте 6 культовых советских фильмов по строке песни
Внешность жутких джав – меньшая из бед: на эти 7 загадок далекой-далекой галактики во «Властелине колец» не ответили до сих пор
Оди с Майком официально на вторых ролях: главным героем финала «Очень странных дел» станет самый недооцененный персонаж сериала
