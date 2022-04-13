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Ледниковый период: Истории Скрэта 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Ледниковый период: Истории Скрэта
Киноафиша Сериалы Ледниковый период: Истории Скрэта Сезоны Сезон 1

Ice Age: Scrat Tales
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 13 апреля 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 6
Продолжительность сезона 18 минут
О чем 1-й сезон сериала «Ледниковый период: Истории Скрэта»

В 1 сезоне сериала «Ледниковый период: Истории Скрата» представлено шесть историй про уже известного доисторического грызуна. Главным действующим лицом становится саблезубая белка Скрат из мультфильма «Ледниковый период». Теперь Скрату предстоит проявить себя в новой роли и познать радости и беды отцовства. Отныне Скрат несет ответственность не только за себя, но и за малыша-наследника. Ему предстоит воспитать отпрыска, обучить его выживать в суровых условиях, а вместе с тем периодически вступать с родным сыном в битву за желудь. Совместить все эти функции окажется непросто, но Скрат справлялся и не с такими задачами.

Рейтинг сериала

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7.2 IMDb
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Список серий сериала Ледниковый период: Истории Скрэта График выхода всех сериалов
Сезон 1
Без ума от тебя Nuts About You
Сезон 1 Серия 1
13 апреля 2022
ЛоуФай царапается, чтобы уснуть / Расслабиться, чтобы... LoFi Scrat Beats to Sleep/Chill to
Сезон 1 Серия 2
13 апреля 2022
Крестики-нолики X's and Uh-O's
Сезон 1 Серия 3
13 апреля 2022
Ореховые размышления Nutty Reflections
Сезон 1 Серия 4
13 апреля 2022
Качающийся малыш Teeter Toddler
Сезон 1 Серия 5
13 апреля 2022
Орех заканчивается Nut The End
Сезон 1 Серия 6
13 апреля 2022
График выхода всех сериалов
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