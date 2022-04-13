В 1 сезоне сериала «Ледниковый период: Истории Скрата» представлено шесть историй про уже известного доисторического грызуна. Главным действующим лицом становится саблезубая белка Скрат из мультфильма «Ледниковый период». Теперь Скрату предстоит проявить себя в новой роли и познать радости и беды отцовства. Отныне Скрат несет ответственность не только за себя, но и за малыша-наследника. Ему предстоит воспитать отпрыска, обучить его выживать в суровых условиях, а вместе с тем периодически вступать с родным сыном в битву за желудь. Совместить все эти функции окажется непросто, но Скрат справлялся и не с такими задачами.