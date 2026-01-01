Оповещения от Киноафиши
«Марсупилами. Пушистый круиз»
1
Киноафиша
Сериалы
Созвездие
Места съёмок
Места и даты съемок сериала Созвездие
Основные места съемок сериала Созвездие
Инари, Финляндия
Берлин, Германия
Где снимали известные сцены
Прибытие и трансфер в Байконуре, Казахстан
Аэропорт Эр-Рашидия, Марокко
