«Актеры играют катастрофически ужасно»: критики дали 58% свежести «Иллюзии обмана 3» — и это, на минуту, самый высокий рейтинг франшизы

Битвы с Крассом не было, а Спартака убил Ашур еще у Везувия. Думаете, бред? Нет, это новый спин-офф «Спартака» от Starz

Можно сколько угодно проклинать Уолдера Фрея, но в чем он не прав? «Красная свадьба» была вполне логичным исходом

Тест на внимательность: вспомните, что пропало на 5 кадрах из культовых фильмов СССР

«В смысле без Микасы? Вы с ума сошли?»: на Западе назвали 5 лучших аниме-героинь в истории – и фанам «Атаки титанов» будет больно

«Анимация лучше, чем в самом аниме»: фанатам «Соло левелинга» покажут арку, которой нет в манхве – но на 3-й сезон не надейтесь

«Один из самых недооцененных»: этот сериал должен был стать «Игрой престолов» про пиратов — получил 8,2 на IMDb, но в массы так и не ушел

DC пошли с козырей: главный злодей из комиксов дебютирует во втором «Супермене» Джеймса Ганна — даже Лексу Лютору придется стать героем

Еврей по паспорту, русский лишь душой? Национальность Чебурашки спустя полвека наконец-то рассекретил «Союзмультфильм»

«Один глаз мертвеца открылся»: реальная история Франкенштейна страшней всех книг и фильмов (а тот самый замок стоит до сих пор)