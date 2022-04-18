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Киноафиша Сериалы Среди акул Отзывы

Отзывы о сериале «Среди акул»

Отзывы о сериале Вся информация о сериале
Комментарии Обсудить в чате
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Амина Аджоян 18 апреля 2022, 00:45
Оценка
Самое тупое и бессмысленное что я только видела, начало было такое многообещающие, но конец как в дешовых американских фильмов ужасов. Так себе короче
18 апреля 2022, 00:45 Ответить
Larry Trainor 19 апреля 2022, 00:30
в ответ на сообщение Амина Аджоян от 18 апреля 2022, 00:45
Многообещающе начало? Чего вы вообще ожидали от названия сериала? В дешёвых "американских" фильмов ужасов??! Вы, наверно, привыкли, к одному продукту исполнению.
19 апреля 2022, 00:30 Ответить
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