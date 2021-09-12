В 1 сезоне сериала «Ребенок с гарантией» в центре событий оказывается женщина, которую зовут Агния Коронец. Она долго и упорно строила карьеру в юридической сфере и добилась высот, став востребованным адвокатом. В личной жизни у героини тоже все благополучно – Агния души не чает в супруге. Но одна проблема не дает ей покоя. При всем желании, им с мужем никак не удается стать родителями. Женщина не хочет усыновлять ребенка из детского дома, опасаясь плохой наследственности. Но однажды она встречает молодую женщину, которая попала в трудную жизненную ситуацию. Ей тяжело справиться с обстоятельствами, имея на руках маленького ребенка.