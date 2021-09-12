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Ребенок с гарантией 2021, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Ребенок с гарантией
Киноафиша Сериалы Ребенок с гарантией Сезоны Сезон 1

Ребенок с гарантией 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 12 сентября 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Ребенок с гарантией»

В 1 сезоне сериала «Ребенок с гарантией» в центре событий оказывается женщина, которую зовут Агния Коронец. Она долго и упорно строила карьеру в юридической сфере и добилась высот, став востребованным адвокатом. В личной жизни у героини тоже все благополучно – Агния души не чает в супруге. Но одна проблема не дает ей покоя. При всем желании, им с мужем никак не удается стать родителями. Женщина не хочет усыновлять ребенка из детского дома, опасаясь плохой наследственности. Но однажды она встречает молодую женщину, которая попала в трудную жизненную ситуацию. Ей тяжело справиться с обстоятельствами, имея на руках маленького ребенка.

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Список серий 1-го сезона сериала «Ребенок с гарантией» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
12 сентября 2021
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
12 сентября 2021
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
12 сентября 2021
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
12 сентября 2021
График выхода всех сериалов
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