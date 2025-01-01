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Осенние визиты 2023, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Осенние визиты
Киноафиша Сериалы Осенние визиты Сезоны Сезон 1

Осенние визиты 18+
Название Сезон 1
Количество серий 1
Продолжительность сезона 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Осенние визиты»

В 1 сезоне сериала «Осенние визиты» реальный мир направляют приходящие в него Визитеры. В центре событий оказываются шесть человек из России. К ним приходят их клоны, которые именуют себя Визитерами. Двойникам предстоит вступить в схватку, чтобы отвоевать себе право вести людской род по своему пути. К битве присоединяется сама Тьма. Визитеры совершают нападения друг на друга, прячутся, образуют тандемы и коалиции. Они полны решимости сделать все, чтобы достичь своей цели, и готовы на многое. В конечном счете, остается лишь посланник Развития, но и его, по всей видимости, уничтожают.

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Список серий сериала Осенние визиты График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
TBA
График выхода всех сериалов
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