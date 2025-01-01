В 1 сезоне сериала «Осенние визиты» реальный мир направляют приходящие в него Визитеры. В центре событий оказываются шесть человек из России. К ним приходят их клоны, которые именуют себя Визитерами. Двойникам предстоит вступить в схватку, чтобы отвоевать себе право вести людской род по своему пути. К битве присоединяется сама Тьма. Визитеры совершают нападения друг на друга, прячутся, образуют тандемы и коалиции. Они полны решимости сделать все, чтобы достичь своей цели, и готовы на многое. В конечном счете, остается лишь посланник Развития, но и его, по всей видимости, уничтожают.