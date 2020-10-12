Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Мосгаз. Катран 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Мосгаз. Катран
Киноафиша Сериалы Мосгаз. Катран Сезоны Сезон 1

Мосгаз. Катран 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 12 октября 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 56 минут
О чем 1-й сезон сериала «Мосгаз. Катран»

В 1 сезоне сериала «Мосгаз: Катран» отряд Черкасова приступает к очередному расследованию: в загородном доме неподалеку от Москвы юная игроманка Кира Миллер и ее возлюбленный полковник Потапенко были жестоко убиты. Следователи выясняют, что накануне смерти Кира играла в подпольном катране и задолжала там крупную сумму денег. Чтобы изучить все обстоятельства дела, Черкасов решил заслать свою сотрудницу Соню Тимофееву под прикрытием в это казино. Там девушка знакомится с мужчиной по прозвищу Музыкант, который играет в заведении на фортепиано. У них начинаются отношения, и Соня погружается в опасный мир азартных игр уже по-настоящему.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
6.9 IMDb
Написать отзыв
Список серий 1-го сезона сериала «Мосгаз. Катран» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
12 октября 2020
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
13 октября 2020
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
14 октября 2020
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
15 октября 2020
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
19 октября 2020
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
20 октября 2020
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
21 октября 2020
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
22 октября 2020
График выхода всех сериалов
Понятно, почему Боярская без ума: горячие кадры с Матвеевым со съемок сериала «Полдень»
Сулейман делал «макияж», но в особых случаях: этот обряд султана держали в секрете в «Великолепном веке»
Тест: кто прячется за бородой? Этих советских актеров знают все — но только без растительности на лице
Самый жуткий трукрайм последних лет снят не в США или Англии, а в СНГ: каждая серия — кошмарная история реального маньяка
«Напуган, одинок и подавлен»: после этого малоизвестного Sci-Fi-фильма Стивен Кинг ещё долго приходил в себя — и всему виной СССР
В гангстерский мини-сериал Фрэнсиса Форда Копполы вошли удаленные сцены из «Крестного отца» — никто этого не заметил
8 000 000 причин уйти и хлопнуть дверью: Бурак Озчивит бросил сериал «Основание: Осман» на полпути — но его героя в турдизи еще покажут
«Это супер мило»: по «Алисе в Стране чудес» выпустят аниме — его снял режиссер «Темного дворецкого», а трейлер уже доступен (видео)
Мультивселенные и револьверы: лишь два грядущих фэнтези смогут повторить успех «Властелина колец» — одно из них снимают уже 10 лет
Он — студент, ей… 12!? Сью влюбилась в Рида в «Фантастической четверке» при сомнительных обстоятельствах — в «Первых шагах» показывать не рискнули
«Анимация стирает все границы»: советский мульт про Китай 70-летней давности полюбили даже в США — а россияне окрестили «агиткой»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше