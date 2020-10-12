В 1 сезоне сериала «Мосгаз: Катран» отряд Черкасова приступает к очередному расследованию: в загородном доме неподалеку от Москвы юная игроманка Кира Миллер и ее возлюбленный полковник Потапенко были жестоко убиты. Следователи выясняют, что накануне смерти Кира играла в подпольном катране и задолжала там крупную сумму денег. Чтобы изучить все обстоятельства дела, Черкасов решил заслать свою сотрудницу Соню Тимофееву под прикрытием в это казино. Там девушка знакомится с мужчиной по прозвищу Музыкант, который играет в заведении на фортепиано. У них начинаются отношения, и Соня погружается в опасный мир азартных игр уже по-настоящему.