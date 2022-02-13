В 1 сезоне сериала «Кукольный дом», после того как супруг главной героини погиб в результате трагического происшествия, жизнь Оли пошла под откос. У нее испортились отношения со свекровью, которую она любила как родную мать, а старший брат покойного супруга попытался ее изнасиловать. Кроме того, Оля узнает, что скоро станет матерью. Она принимает решение в одиночку воспитывать будущего ребенка, покидает столицу и отправляется в небольшой город. Но прошлое настигает ее. Свекровь Оли, выяснив, что у нее родилась внучка, намеревается отвоевать девочку. Но Оля не собирается сдаваться и делить дочь с кем-то еще.