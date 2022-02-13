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Кукольный дом 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Кукольный дом
Киноафиша Сериалы Кукольный дом Сезоны Сезон 1

Кукольный дом 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 13 февраля 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Кукольный дом»

В 1 сезоне сериала «Кукольный дом», после того как супруг главной героини погиб в результате трагического происшествия, жизнь Оли пошла под откос. У нее испортились отношения со свекровью, которую она любила как родную мать, а старший брат покойного супруга попытался ее изнасиловать. Кроме того, Оля узнает, что скоро станет матерью. Она принимает решение в одиночку воспитывать будущего ребенка, покидает столицу и отправляется в небольшой город. Но прошлое настигает ее. Свекровь Оли, выяснив, что у нее родилась внучка, намеревается отвоевать девочку. Но Оля не собирается сдаваться и делить дочь с кем-то еще.

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Список серий 1-го сезона сериала «Кукольный дом» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
13 февраля 2022
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
13 февраля 2022
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
13 февраля 2022
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
13 февраля 2022
График выхода всех сериалов
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