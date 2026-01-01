Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Частная жизнь» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Снайпер. Офицер СМЕРШ Места съёмок

Места и даты съемок сериала Снайпер. Офицер СМЕРШ

Где снимали известные сцены

место съёмок
Беларусь
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Поклонникам показали закулисье «Шефа 8»: в Сети спорят, сколько эпизодов уже снято (видео)
Агата Кристи отдыхает: нашла советский фильм СССР является самым настоящим триллером — актерский состав поражает
Первые 30 минут вообще не понимала, что происходит: осилила новый спин-офф «Игры престолов» за вечер и хочу еще
«Халтура ради рейтинга»: реальный следователь выключил «Фишера» с Янковским уже на первой серии – ляпов целый вагон
«Пир для глаз»: так Кодзима описал китайскую «Миссию невыполнима» с Джеки Чаном
5 советских фильмов с намёком на вечер: название каждого вспомнят лишь знатоки – из подсказок только один кадр (тест)
«Получит “Оскар” за режиссуру»: в России пересняли культовый «Мортал Комбат» – в ремейке куча звезд и рейтинг 8.5+
По 5 героям из мультов СССР зрительницы сходили с ума: вспомните, откуда каждый красавчик (тест)
Лучший криминальный сериал HBO хотят запретить показывать в России: все из-за пары славян в кадре
Не «Лепила», а «Ляпила»: этот сюжетный «косяк» в новом детективе с Панфиловым «позорит российских силовиков»
Высоцкий в СССР был звездой №1: почему в «Место встречи» Конкин получал сильно больше барда
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше