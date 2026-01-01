Оповещения от Киноафиши
План Случайная связь
Места съёмок
Места и даты съемок сериала План Случайная связь
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Трейлеры
Места съёмок
Основные места съемок сериала План Случайная связь
Париж, Франция
Где снимали известные сцены
Где Эльза впервые встречает Жюль у карусели.
Площадь Отель-де-Виль, 4-й округ, Париж, Франция
