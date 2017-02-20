В 1 сезоне сериала «Пять минут тишины» – это история о непростой работе спасателей. В поисково-спасательном отряде 42-21 работает множество профессиональных ребят. Любая их операция производит фурор, а впоследствии о них даже слагают легенды. О деятельности спасателей в народе уже придумывают анекдоты и байки, поскольку представители этого отряда обладают настоящим талантом найти выход из самых необычных ситуаций. Порой решения, которые они вынуждены принять, кажутся настоящим безумием, но именно за это их так любят. Однако все меняется после того, как в команде появляется новый сотрудник.