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Пять минут тишины 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Пять минут тишины
Киноафиша Сериалы Пять минут тишины Сезоны Сезон 1

Пять минут тишины 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 20 февраля 2017
Год выпуска 2017
Количество серий 10
Продолжительность сезона 8 часов 40 минут
О чем 1-й сезон сериала «Пять минут тишины»

В 1 сезоне сериала «Пять минут тишины» – это история о непростой работе спасателей. В поисково-спасательном отряде 42-21 работает множество профессиональных ребят. Любая их операция производит фурор, а впоследствии о них даже слагают легенды. О деятельности спасателей в народе уже придумывают анекдоты и байки, поскольку представители этого отряда обладают настоящим талантом найти выход из самых необычных ситуаций. Порой решения, которые они вынуждены принять, кажутся настоящим безумием, но именно за это их так любят. Однако все меняется после того, как в команде появляется новый сотрудник.

Рейтинг сериала

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7.1 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Пять минут тишины» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
20 февраля 2017
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
20 февраля 2017
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
21 февраля 2017
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
21 февраля 2017
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
22 февраля 2017
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
22 февраля 2017
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
23 февраля 2017
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
23 февраля 2017
Серия 9
Сезон 1 Серия 9
23 февраля 2017
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
23 февраля 2017
График выхода всех сериалов
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