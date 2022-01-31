В 1 сезоне сериала «Братья» двое братьев повзрослели, и их пути кардинальным образом разошлись. Один из них, настоящий баловень фортуны, сделал успешную карьеру в кинематографе и женился на роскошной модели. Второй стал сотрудником правоохранительных органов и ведет скучную жизнь, которая сосредоточена на семье и работе. Неожиданно брату-актеру предлагают главную роль в новом проекте, посвященном полиции. Согласно сценарию, он должен перевоплотиться в блюстителя порядка. Старший брат, терзаясь завистью к везучему родственнику, рассказывает ему истории из реальной жизни ментов, которые тот сможет использовать на съемках.