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Братья 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Братья
Киноафиша Сериалы Братья Сезоны Сезон 1

Братья 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 31 января 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 21
Продолжительность сезона 8 часов 24 минуты
О чем 1-й сезон сериала «Братья»

В 1 сезоне сериала «Братья» двое братьев повзрослели, и их пути кардинальным образом разошлись. Один из них, настоящий баловень фортуны, сделал успешную карьеру в кинематографе и женился на роскошной модели. Второй стал сотрудником правоохранительных органов и ведет скучную жизнь, которая сосредоточена на семье и работе. Неожиданно брату-актеру предлагают главную роль в новом проекте, посвященном полиции. Согласно сценарию, он должен перевоплотиться в блюстителя порядка. Старший брат, терзаясь завистью к везучему родственнику, рассказывает ему истории из реальной жизни ментов, которые тот сможет использовать на съемках.

Рейтинг сериала

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7.3 IMDb
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Список серий сериала Братья График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сокол
Сезон 1 Серия 1
31 января 2022
Стажер
Сезон 1 Серия 2
31 января 2022
Ерохин
Сезон 1 Серия 3
1 февраля 2022
Шоу-бизнес сегодня
Сезон 1 Серия 4
2 февраля 2022
Пятнадцать/ноль
Сезон 1 Серия 5
3 февраля 2022
Газонокосилка
Сезон 1 Серия 6
8 февраля 2022
Крепость
Сезон 1 Серия 7
8 февраля 2022
Юбилей
Сезон 1 Серия 8
8 февраля 2022
Награда
Сезон 1 Серия 9
8 февраля 2022
Рыбалка
Сезон 1 Серия 10
8 февраля 2022
Сценарист
Сезон 1 Серия 11
8 февраля 2022
Зачет
Сезон 1 Серия 12
8 февраля 2022
Дача
Сезон 1 Серия 13
8 февраля 2022
Ствол
Сезон 1 Серия 14
8 февраля 2022
Развод
Сезон 1 Серия 15
8 февраля 2022
Путевка
Сезон 1 Серия 16
8 февраля 2022
Замена
Сезон 1 Серия 17
8 февраля 2022
Герой
Сезон 1 Серия 18
8 февраля 2022
Шапка
Сезон 1 Серия 19
8 февраля 2022
Новая тачка
Сезон 1 Серия 20
8 февраля 2022
Увольнение
Сезон 1 Серия 21
8 февраля 2022
График выхода всех сериалов
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