В 1 сезоне сериала «Следствие любви» Надежда Полякова – не только успешный следователь, но и прекрасная мама. Правда, ее супруг оказался не таким хорошим отцом для их троих детей, как хотелось бы. В то время как Надя погрузилась в воспитание дочери Вероники и сыновей Пети и Никиты, ее благоверный нашел другую женщину. Для самолюбивой Поляковой супружеская неверность – непростительный грех. Женщина решила, что сама сумеет поставить детей на ноги. Но вот декретный отпуск подошел к концу. Надежда отравляется на службу в полицейский участок. Однако ее новый босс не в восторге от эксцентричной подчиненной.