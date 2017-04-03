Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Следствие любви 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Следствие любви
Киноафиша Сериалы Следствие любви Сезоны Сезон 1

Следствие любви 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 3 апреля 2017
Год выпуска 2017
Количество серий 32
Продолжительность сезона 21 час 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Следствие любви»

В 1 сезоне сериала «Следствие любви» Надежда Полякова – не только успешный следователь, но и прекрасная мама. Правда, ее супруг оказался не таким хорошим отцом для их троих детей, как хотелось бы. В то время как Надя погрузилась в воспитание дочери Вероники и сыновей Пети и Никиты, ее благоверный нашел другую женщину. Для самолюбивой Поляковой супружеская неверность – непростительный грех. Женщина решила, что сама сумеет поставить детей на ноги. Но вот декретный отпуск подошел к концу. Надежда отравляется на службу в полицейский участок. Однако ее новый босс не в восторге от эксцентричной подчиненной.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 1 голос
Написать отзыв
Список серий 1-го сезона сериала «Следствие любви» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 01
Сезон 1 Серия 1
3 апреля 2017
Серия 02
Сезон 1 Серия 2
3 апреля 2017
Серия 03
Сезон 1 Серия 3
4 апреля 2017
Серия 04
Сезон 1 Серия 4
4 апреля 2017
Серия 05
Сезон 1 Серия 5
5 апреля 2017
Серия 06
Сезон 1 Серия 6
5 апреля 2017
Серия 07
Сезон 1 Серия 7
6 апреля 2017
Серия 08
Сезон 1 Серия 8
6 апреля 2017
Серия 09
Сезон 1 Серия 9
10 апреля 2017
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
10 апреля 2017
Серия 11
Сезон 1 Серия 11
11 апреля 2017
Серия 12
Сезон 1 Серия 12
11 апреля 2017
Серия 13
Сезон 1 Серия 13
12 апреля 2017
Серия 14
Сезон 1 Серия 14
12 апреля 2017
Серия 15
Сезон 1 Серия 15
13 апреля 2017
Серия 16
Сезон 1 Серия 16
13 апреля 2017
Серия 17
Сезон 1 Серия 17
17 апреля 2017
Серия 18
Сезон 1 Серия 18
17 апреля 2017
Серия 19
Сезон 1 Серия 19
18 апреля 2017
Серия 20
Сезон 1 Серия 20
18 апреля 2017
Серия 21
Сезон 1 Серия 21
19 апреля 2017
Серия 22
Сезон 1 Серия 22
19 апреля 2017
Серия 23
Сезон 1 Серия 23
20 апреля 2017
Серия 24
Сезон 1 Серия 24
20 апреля 2017
Серия 25
Сезон 1 Серия 25
24 апреля 2017
Серия 26
Сезон 1 Серия 26
24 апреля 2017
Серия 27
Сезон 1 Серия 27
25 апреля 2017
Серия 28
Сезон 1 Серия 28
25 апреля 2017
Серия 29
Сезон 1 Серия 29
26 апреля 2017
Серия 30
Сезон 1 Серия 30
26 апреля 2017
Серия 31
Сезон 1 Серия 31
27 апреля 2017
Серия 32
Сезон 1 Серия 32
27 апреля 2017
График выхода всех сериалов
«Я мучился, перематывал, переслушивал»: есть только 1 причина, почему кинокритик Шпагин не смог осилить «Ликвидацию»
Понятно, почему Боярская без ума: горячие кадры с Матвеевым со съемок сериала «Полдень»
Тест: кто прячется за бородой? Этих советских актеров знают все — но только без растительности на лице
«Напуган, одинок и подавлен»: после этого малоизвестного Sci-Fi-фильма Стивен Кинг ещё долго приходил в себя — и всему виной СССР
8 000 000 причин уйти и хлопнуть дверью: Бурак Озчивит бросил сериал «Основание: Осман» на полпути — но его героя в турдизи еще покажут
Уничтожит половину «Мстителей» по щелчку пальцев: самым сильным героем «Фантастической четверки» стал вовсе не Мистер Фантастик
Лица хейтеров представили? Теперь официально — «Поднятие уровня» стало самым популярным аниме в России, а Дандадан не попал даже в топ-3
Мультивселенные и револьверы: лишь два грядущих фэнтези смогут повторить успех «Властелина колец» — одно из них снимают уже 10 лет
«Это супер мило»: по «Алисе в Стране чудес» выпустят аниме — его снял режиссер «Темного дворецкого», а трейлер уже доступен (видео)
Собрались смотреть «Мажора» по порядку? Собрали для вас хронологию сезонов и фильмов — теперь не запутаетесь в сюжете
Дежавю в «Игре в кальмара»: помните Ён Ми из 2-го сезона — у нее есть целых 4 сходства с героиней из 1-го
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше