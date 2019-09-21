В 1 сезоне сериала «Неслучайные встречи» Дарья могла бы стать большим художником, но вдохновение покинуло ее после очередного романа, который не сложился. Девушка переживает, что в свои 30 лет ей так и не удалось обрести женское счастье. Героиня ни разу не выходила замуж, детей у нее тоже нет. Даша устраивается дизайнером в коммерческую компанию. Характер героини не позволяет ей проигнорировать несправедливость, с которой она сталкивается. В какой-то момент она ввязывается в случайный конфликт, который приводит к весьма неожиданным последствиям. Даша даже представить не могла, что таким образом ее жизнь изменится...