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Неслучайные встречи 2019, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Неслучайные встречи
Киноафиша Сериалы Неслучайные встречи Сезоны Сезон 1

Неслучайные встречи 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 21 сентября 2019
Год выпуска 2019
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 4 минуты
О чем 1-й сезон сериала «Неслучайные встречи»

В 1 сезоне сериала «Неслучайные встречи» Дарья могла бы стать большим художником, но вдохновение покинуло ее после очередного романа, который не сложился. Девушка переживает, что в свои 30 лет ей так и не удалось обрести женское счастье. Героиня ни разу не выходила замуж, детей у нее тоже нет. Даша устраивается дизайнером в коммерческую компанию. Характер героини не позволяет ей проигнорировать несправедливость, с которой она сталкивается. В какой-то момент она ввязывается в случайный конфликт, который приводит к весьма неожиданным последствиям. Даша даже представить не могла, что таким образом ее жизнь изменится...

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Список серий 1-го сезона сериала «Неслучайные встречи» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
21 сентября 2019
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
21 сентября 2019
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
21 сентября 2019
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
21 сентября 2019
График выхода всех сериалов
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