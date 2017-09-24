В 1 сезоне сериала «Кафе на Садовой» Оля, Ника и Валя не похожи друг на друга. Однако судьба свела женщин в одном заведении под названием «Кафе на Садовой». Ольга вместо своего супруга отбывала наказание в колонии строгого режима. Выйдя на свободу, она хочет одного – вернуть своего ребенка, которого супруг-предатель отдал на усыновление. Валя не готова признаться даже себе в том, что за извечной конфронтацией с хозяином кафе скрываются ее чувства к этому мужчине. Ника убежала от состоятельных родителей и предательства. Она хочет построить собственную жизнь среди обыкновенных людей.