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Кафе на Садовой 2017, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Кафе на Садовой
Киноафиша Сериалы Кафе на Садовой Сезоны Сезон 1

Кафе на Садовой 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 24 сентября 2017
Год выпуска 2017
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 4 минуты
О чем 1-й сезон сериала «Кафе на Садовой»

В 1 сезоне сериала «Кафе на Садовой» Оля, Ника и Валя не похожи друг на друга. Однако судьба свела женщин в одном заведении под названием  «Кафе на Садовой». Ольга вместо своего супруга отбывала наказание в колонии строгого режима. Выйдя на свободу, она хочет одного – вернуть своего ребенка, которого супруг-предатель отдал на усыновление. Валя не готова признаться даже себе в том, что за извечной конфронтацией с хозяином кафе скрываются ее чувства к этому мужчине. Ника убежала от состоятельных родителей и предательства. Она хочет построить собственную жизнь среди обыкновенных людей.

Рейтинг сериала

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5.6 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Кафе на Садовой» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
24 сентября 2017
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
24 сентября 2017
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
24 сентября 2017
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
24 сентября 2017
График выхода всех сериалов
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