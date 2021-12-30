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Кицбюэль 2021, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Кицбюэль
Киноафиша Сериалы Кицбюэль Сезоны Сезон 1

Kitz 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 30 декабря 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 6
Продолжительность сезона 4 часа 30 минут
О чем 1-й сезон сериала «Кицбюэль»

В 1 сезоне сериала «Кицбюэль» действие происходит на шикарном горнолыжном курорте под названием Кицбюэль. Несколько богатых ребят из Мюнхена приезжают сюда каждый год, чтобы отдохнуть и отлично провести время. Они знакомятся с девятнадцатилетней уроженкой этих мест по имени Лизи. Девушка не рассказывает новым друзьям о том, что год назад она потеряла любимого брата. Смерть молодого парня была связана с трагическими обстоятельствами, к которым причастен один из тех, кто приехал повеселиться в Кицбюэль и в этом году. Лизи долго вынашивала план мести и намерена воплотить его в жизнь.

Рейтинг сериала

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5.8 IMDb
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Список серий сериала Кицбюэль График выхода всех сериалов
Сезон 1
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Сезон 1 Серия 1
30 декабря 2021
Мышеловка Mousetrap
Сезон 1 Серия 2
30 декабря 2021
Без курса Off Track
Сезон 1 Серия 3
30 декабря 2021
Оттепель Thaw
Сезон 1 Серия 4
30 декабря 2021
Лавины Avalanches
Сезон 1 Серия 5
30 декабря 2021
Пепел Ashes
Сезон 1 Серия 6
30 декабря 2021
График выхода всех сериалов
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