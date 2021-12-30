В 1 сезоне сериала «Кицбюэль» действие происходит на шикарном горнолыжном курорте под названием Кицбюэль. Несколько богатых ребят из Мюнхена приезжают сюда каждый год, чтобы отдохнуть и отлично провести время. Они знакомятся с девятнадцатилетней уроженкой этих мест по имени Лизи. Девушка не рассказывает новым друзьям о том, что год назад она потеряла любимого брата. Смерть молодого парня была связана с трагическими обстоятельствами, к которым причастен один из тех, кто приехал повеселиться в Кицбюэль и в этом году. Лизи долго вынашивала план мести и намерена воплотить его в жизнь.