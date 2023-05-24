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Переплетенные 2021 - 2023, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Переплетенные
Киноафиша Сериалы Переплетенные Сезоны Сезон 2

Entrelazados
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 24 мая 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 7
Продолжительность сезона 4 часа 40 минут
О чем 2-й сезон сериала «Переплетенные»

Во 2-м сезоне сериала «Переплетенные» история Аллегры, мечтающей о сцене, продолжается. Девушка сталкивается с препятствием в лице собственной матери. Напомним, в предыдущем сезоне главная героиня уговаривает Катерину простить ее. Она оказывает ей помощь во время репетиции, чтобы та смогла получить главную роль в мюзикле. Феликс и Аллегра объединяются, чтобы получить информацию от Греты. Феликс без колебаний рискует своим будущим, чтобы Аллегра могла осуществить свою мечту. Аллегра подходит к концу своего путешествия и хочет, чтобы Катерина и Коко воссоединились. В новом сезоне героиня продолжит свой непростой путь.

Рейтинг сериала

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6.8 IMDb
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Список серий сериала Переплетенные График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Испытание Desafío
Сезон 2 Серия 1
24 мая 2023
Сторона Б Lado B
Сезон 2 Серия 2
24 мая 2023
Секрет Secreto
Сезон 2 Серия 3
24 мая 2023
Часы El reloj
Сезон 2 Серия 4
24 мая 2023
Путешествие El viaje
Сезон 2 Серия 5
24 мая 2023
Воссоединение Reencuentro
Сезон 2 Серия 6
24 мая 2023
Дилемма El dilema
Сезон 2 Серия 7
24 мая 2023
График выхода всех сериалов
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