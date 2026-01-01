Моя стиралка больше не скачет как сумасшедшая при отжиме: помогла простая пластиковая бутылка (теперь стоит как вкопанная)

Скажите «прощай» туалетной бумаге — она пережиток прошлого: её замена в 10 раз эффективнее. В Европе вовсю используют, а мы только начинаем

Даже вопросы про Крым так не отпугивают мошенников: простой, но рабочий метод борьбы от эксперта по кибербезопасности

20 000 000 просмотров в США за 2 дня – древняя серия «Фиксиков» внезапно «разорвала» интернет: «Почему в моей школе такому не учат?»

«Редкостные фекалии»: свежий сериал с Устюговым мог стать новой «Ликвидацией», но увы – «полная брехня по реальным событиям»

Ни слова о плагиате: свои «Ландыши» в США вышли 40 лет назад — вообще без песен, зато с Куртом Расселом

«Дом дракона 3» эпичнее двух прошлых сезонов и финала «Игры престолов» вместе взятых: сериал бьет рекорды еще до премьеры

Раскрываем сладкую ложь DreamWorks: «Шрек» оказался приукрашенной экранизацией книги — Фиона и Осел там были совсем другими

Свой лучший детектив создатель «Йеллоустоуна» снял по реальным событиям: американская Каменская расследует жуткое убийство индианки

«Все сюжеты позаимствовал»: «Игру престолов» уличили в плагиате – Цискаридзе поймал Мартина за руку, как дешевку