Сшиватель
Места съёмок
Места и даты съемок сериала Сшиватель
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Места съёмок
Основные места съемок сериала Сшиватель
Англия, Великобритания
Лондон, Англия, Великобритания
Даты съемок сериала Сшиватель
3 мая 2021 - 31 июля 2021
