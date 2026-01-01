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Места и даты съемок сериала Клуб полуночников

Основные места съемок сериала Клуб полуночников

  • Бернаби, Британская Колумбия, Канада

Где снимали известные сцены

Студия
The Bridge Studios — 2400 Boundary Road, Бернаби, Британская Колумбия, Канада
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Город съёмок
Мейпл-Ридж, Британская Колумбия, Канада
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Даты съемок сериала Клуб полуночников

  • 26 апреля 2021 - 8 сентября 2021
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