Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Охота за тенью»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
График выхода
Новости
Рейтинги
Подборки
Киноафиша
Сериалы
Секретное вторжение
Места съёмок
Места и даты съемок сериала Секретное вторжение
О сериале
Сезоны
Отзывы
Новости
Статьи
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Трейлеры
Цитаты
Места съёмок
Основные места съемок сериала Секретное вторжение
Брикстон Виллидж, Лондон, Великобритания
Где снимали известные сцены
на натуре
Халифакс, Вест-Йоркшир, Англия, Великобритания
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
на натуре
Лидс, Уэст-Йоркшир, Англия, Великобритания
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
на натуре
Лондон, Англия, Великобритания
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
на натуре
Хаддерсфилд, Уэст-Йоркшир, Великобритания
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
на натуре
Мельницы Дин-Клоф, Халифакс, Западный Йоркшир, Англия, Великобритания
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Русская рыночная площадь
Пис-Холл, Блэкледж, Халифакс, Западный Йоркшир, Англия, Великобритания
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Студия
Студия Longcross, Чобхэм-лейн, Чертси, Суррей, Англия, Великобритания
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
на натуре
Атланта, штат Джорджия, США
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
на натуре
Лос-Анджелес, Калифорния, США
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Студия
Киностудия Pinewood, Ивер-Хит, Бакингемшир, Англия, Великобритания
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Почему Тося в «Девчатах» ела огромный бутерброд? Только в 37 лет узнала, что в книге Бориса Бедного всё было намного скромнее
Если нравятся «Невский», «Первый отдел» и «Фишер»: в марте выходит крутой сериа про маньяка «Детектив Холе» от Netflix
Самый мерзкий герой «Первого отдела»: Александра Разбаша (того самого Ухватова) можно увидеть в другом сериале с рейтингом 8,2
Если «Великолепный век» засмотрели до дыр: 6 свежих турецких сериалов с такими же страстями
Нолану когда-то смеялись в лицо: 5 фильмов-аутсайдеров, в успех которых никто не верил — а теперь у всех рейтинг 8+
Элайджа Вуд подлил масла в огонь одной фразой: «Охота на Голлума» может превратиться в «Братство Кольца» версии 2.0
Эта сцена из «Гарри Поттера» меняла почти все, но ее вырезали: фанаты были в ярости — а Роулинг облегченно выдохнула
Ричи испортил вечер! Косяков камня на камне не оставил от «Молодого Шерлока»: «История английская, стыд испанский»
Стоил 6 миллионов, собрал целых 50: самый прибыльный российский фильм 2025-го посмотрел вместе с женой – прорыдались оба
Лучший сериал 2025 года проглатывается за вечер: у него 4 «Золотых глобуса» и всего 4 серии — абсолютный триумф Netflix
Дорама, из-за которой не спят до утра: фанаты детективов уже влюблены — не смотревшим завидуют (входит в топ-250 лучших сериалов)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667