Постеры сериала «Прогулки со смертью»

Не по лекалам «Невского» и «Первого отдела»: «Новая земля» на НТВ обещает совсем иной масштаб — премьера 3 марта

3 российских сериала, где в центре сюжета — принципиальные адвокаты: №1 вышел в 2024 году

Помните лучшую сцену «Очень странных дел» с Эдди, играющим на гитаре? А ведь там сняли совсем другого человека

СССР получил первый «Оскар» задолго до фильма «Война и мир» Бондарчука — работу отправили в США с особой миссией

«17 мгновений весны» пришлось срочно править перед показом в Германии: нашли столько ляпов, что половину сцен пустили под нож

Не хватило «Сказки о царе Салтане»? Для вас уже снимают другую экранизацию Пушкина – на этот раз сериал

Хороший тест, надо проходить: вспомните 5 цитат из «Служебного романа»

Весна идет, весне дорогу: проложить ее поможет тест – вспомните 5 фильмов СССР по цветочным букетам

Мать отравила детей, чтобы «спасти от русских солдат», а он выжил: судьба немецкого актера из «Семнадцати мгновений весны»

«Узбеки, венесуэльцы, французы – нет другой реакции»: над свежим русским фильмом о войне рыдают от Европы до Америки