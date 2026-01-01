Актеры сериала «Нефритовая черепаха»

Скатерти и «бабушкины» салфетки гниют на помойке: в Европе уже 10 лет накрывают стол кусками дерева – вид дороже, чем в ресторанах

Одежда изо льна идеальна для лета, но колется, зараза: замачиваю на ночь вот в чем – и она мягче объятий бабушки

Бумажки и звонки оператору отменяются с 1 августа? Как изменятся новые правила передачи показаний воды

Пока в мире собирает «Одиссея», россияне штурмуют кинотеатры из-за новинки со Стояновым — уже вторые выходные подряд №1 в прокате

Этот недооцененный детектив Wink «смотрел на одном дыхании, даже поесть забыл»: с рейтингом 7.6 не согласен – тянет на «девятку»

ИИ назвал лучший сериал про Османскую империю — «Великолепный век» хорош, но этот шедевр от Netflix на голову выше

Задумывали как копию «Шерлока» — а сняли шедевр с 7,9 на IMDb: самое время наверстать все 7 сезонов

«Одиссея» несется к $1 000 000 000 в прокате, но без этого советского фильма Нолан считал бы копейки: вдохновился им (и еще парочкой)

«Мастера Маргариту» и самого Локшина легендарный литературовед Жаринов сровнял с землей: «Режиссер снял какую-то шнягу»

Только 5 мини-сериалов Netflix идеальны от первой до последней секунды: про №4 и №5 трубили на каждом углу – смотрели остальные?