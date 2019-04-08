В 1-м сезоне сериала «Жертва» в центре событий оказывается женщина по имени Анна Дин, маленького ребенка которой 14 лет назад убил тринадцатилетний подросток. Анна не может смириться с потерей и жаждет отмщения. Она предстает перед шотландским судом присяжных в качестве обвиняемой после того, как размещает в сети личные данные и адрес Крейга Майерса. По ее мнению, именно этот человек ответственен за гибель ее сына. Она убеждена, что мужчина незаконно освободился из тюремного заключения. В это время в Эдинбурге действует уникальная правовая система, которая еще не знавала подобных прецедентов.