Жертва 2019, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Жертва
Жертва

The Victim 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 8 апреля 2019
Год выпуска 2019
Количество серий 4
Продолжительность сезона 4 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Жертва»

В 1-м сезоне сериала «Жертва» в центре событий оказывается женщина по имени Анна Дин, маленького ребенка которой 14 лет назад убил тринадцатилетний подросток. Анна не может смириться с потерей и жаждет отмщения. Она предстает перед шотландским судом присяжных в качестве обвиняемой после того, как размещает в сети личные данные и адрес Крейга Майерса. По ее мнению, именно этот человек ответственен за гибель ее сына. Она убеждена, что мужчина незаконно освободился из тюремного заключения. В это время в Эдинбурге действует уникальная правовая система, которая еще не знавала подобных прецедентов.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
7.6 IMDb

Список серий 1-го сезона сериала «Жертва» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
8 апреля 2019
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
9 апреля 2019
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
10 апреля 2019
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
11 апреля 2019
График выхода всех сериалов
