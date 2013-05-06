Меню
Цветы зла 2013, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Цветы зла
Cvety zla 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 6 мая 2013
Год выпуска 2013
Количество серий 4
Продолжительность сезона 4 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Цветы зла»

В 1-м сезоне сериала «Цветы зла» в центре событий оказывается опытная женщина-психолог Ирина Елисеева. Она не первый год сотрудничает с полицией, помогая следователям выходить на след преступников. Но новое дело шокирует даже видавшую всякое Ирину. В ее родном провинциальном городке появляется зловещий маньяк. Он не просто расправляется с жертвами, а делает из каждого убийства готическое шоу. Рядом с трупами обнаруживаются загадочные бусины, а главное – стихи знаменитого французского поэта Шарля Бодлера из сборника «Цветы зла». Сможет ли Ирина составить психологический портрет странного убийцы – поклонника поэзии?

5.2 IMDb
Список серий 1-го сезона сериала «Цветы зла» График выхода всех сериалов
Серия 1
6 мая 2013
Серия 2
7 мая 2013
Серия 3
8 мая 2013
Серия 4
9 мая 2013
