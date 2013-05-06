В 1-м сезоне сериала «Цветы зла» в центре событий оказывается опытная женщина-психолог Ирина Елисеева. Она не первый год сотрудничает с полицией, помогая следователям выходить на след преступников. Но новое дело шокирует даже видавшую всякое Ирину. В ее родном провинциальном городке появляется зловещий маньяк. Он не просто расправляется с жертвами, а делает из каждого убийства готическое шоу. Рядом с трупами обнаруживаются загадочные бусины, а главное – стихи знаменитого французского поэта Шарля Бодлера из сборника «Цветы зла». Сможет ли Ирина составить психологический портрет странного убийцы – поклонника поэзии?