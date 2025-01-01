Меню
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Виктория
Виктория, список сезонов
Victoria
12+
Год выпуска
2016
Страна
Великобритания
Эпизод длится
60 минут
Телеканал
PBS
Рейтинг сериала
6.9
Оцените
10
голосов
8.2
IMDb
Написать отзыв
Список сезонов сериала «Виктория»
Сезон 1 / Season 1
8 эпизодов
28 августа 2016 - 9 октября 2016
Сезон 2 / Season 2
8 эпизодов
27 августа 2017 - 15 октября 2017
Сезон 3 / Season 3
8 эпизодов
13 января 2019 - 3 марта 2019
