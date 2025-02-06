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Мадмуазель Холмс 2024 - 2025, 2 сезон
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Сериалы
Мадмуазель Холмс
Сезоны
Сезон 2
Mademoiselle Holmes
Оригинальное название
Season 2
Название
Сезон 2
Премьера сезона
6 февраля 2025
Год выпуска
2025
Количество серий
6
Продолжительность сезона
5 часов 12 минут
Рейтинг сериала
0.0
Оцените
0
голосов
6.4
IMDb
Список серий сериала Мадмуазель Холмс
График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
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Сезон 2
Серия 1
6 февраля 2025
В клетке
Dans la cage
Сезон 2
Серия 2
6 февраля 2025
История сестёр
Une histoire de sœurs
Сезон 2
Серия 3
13 февраля 2025
Королева красоты
Reine de beauté
Сезон 2
Серия 4
13 февраля 2025
Токсичный
Toxique
Сезон 2
Серия 5
20 февраля 2025
День «Д»
Jour J
Сезон 2
Серия 6
27 февраля 2025
График выхода всех сериалов
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