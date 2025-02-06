Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Властелины Вселенной» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Мадмуазель Холмс 2024 - 2025, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Мадмуазель Холмс
Киноафиша Сериалы Мадмуазель Холмс Сезоны Сезон 2
Mademoiselle Holmes
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 6 февраля 2025
Год выпуска 2025
Количество серий 6
Продолжительность сезона 5 часов 12 минут

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
6.4 IMDb

Список серий сериала Мадмуазель Холмс

График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Следите за чатом Suivez le chat
Сезон 2 Серия 1
6 февраля 2025
В клетке Dans la cage
Сезон 2 Серия 2
6 февраля 2025
История сестёр Une histoire de sœurs
Сезон 2 Серия 3
13 февраля 2025
Королева красоты Reine de beauté
Сезон 2 Серия 4
13 февраля 2025
Токсичный Toxique
Сезон 2 Серия 5
20 февраля 2025
День «Д» Jour J
Сезон 2 Серия 6
27 февраля 2025
График выхода всех сериалов
Под видом «Краковской» в 99% случаев продают нечто с жиром: вот какой состав канонически правильный
Замучили пятна пота и травы на одежде? Не спешите выбрасывать – вот как вернуть вещам былой вид за копейки
Зачем нужно солить воду в унитазе: запомните на всю жизнь и расскажите родным
Берегись не автомобиля, а ошибиться в тесте: только знатоки вспомнят 5 кинолент СССР по машинам в кадре
«Магическую битву» в апреле-2026 смотрели очень много: но еще популярнее оказались 2 сериала – и это вообще не аниме
Marvel ищет нового Человека-паука? Холланд обещал передать эстафету, когда стукнет 30 лет — время пришло
«Тест — дело тонкое»: спорим, не угадаете 5 кинохитов СССР по цитате о солнце?
«Хочешь — пирожного, хочешь — мороженого»: а наш тест на 7 вопросов щелкают только сладкоежки
Все могут короли, а сможете ли вы? Только те, кто вырос на советских сказках, наберут 6 из 6 — сложный тест для тех, кому 35+
СОБР вывез Расторгуева в лес: «Шеф» возвращается — 30 серий, тайна гибели семьи генерала и вопрос, который бесит фанатов
«Ландыши» повторили роковую ошибку «Первого отдела»: новый сезон будет, но «зачем он такой теперь нам нужен-то, а?!»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше