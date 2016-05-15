Выбрасывала старые наволочки годами, пока не узнала эти 7 гениальных лайфхаков: теперь берегу каждую как зеницу ока

Как определить накачанную гелем курицу: запоминайте 6 способов, делитесь с родными

Этой закуской в СССР повально пичкали детей, а в США ее не ели даже собаки: «Дешевый суррогат»

Рекорд на IMDb: этот «невероятно захватывающий» сериал только что выдал эпизод с рейтингом 9,3

Свежак от Netflix Тарантино назвал шедевром всех времен: зрители включают и начинают храпеть задолго до конца

Крутите педали, пока тест вам не дали: угадайте 6 советских фильмов по кадру с велосипедом (мы набрали всего 2/6)

Советское кино, которое заставляло краснеть даже взрослых: попробуйте узнать фильм по откровенной сцене 18+ (тест)

«Петрову только бомжей играть — вечно небритый, грязные волосы, одет как пугало»: 2 серия «Фишера» вызвала жаркие споры среди зрителей

Культовую игру с миллиардом+ фанатов превратили в почти идеальный сериал: «Лучшая адаптация всех времен, “Одни из нас” рядом не стояли»

Тайна султана Сулеймана: «туалетная» привычка, о которой умолчали в «Великолепном веке», могла продлить ему жизнь до 71 года