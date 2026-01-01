Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Омен. Обличие зла»
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Основные места съемок сериала Рассекреченные
Берлин, Германия
Теории и практики недостаточно: россиян заставят сдавать третий экзамен в автошколах – в разы сложнее прошлых вместе взятых
Все лето насыпаю кофе на туалетную бумагу: забыла об одной деликатной проблеме
Вот зачем перед сном солю слив в кухонной раковине: подсказал сантехник – сама не верила, но работает
«Ликвидация», конечно, отличный сериал, но включите этот с Устюговым: рейтинг 8,3 — лучшая драма о белогвардейцах
«Бальзам на душу с оценкой в 8 баллов»: 23 года назад на Первом канале вышел самый уютный сериал о русской деревне
Все сходят с ума от «Невского», но из-за этой пикантной роли Васильева могут сильно удивиться: сериал наделал немало шума
Включил «Трех богатырей», а в них нет правды о прошлом Алеши: отвечаем, где родился и умер былинный молодец
«Гравити Фолз» закончился, но Disney подготовили сюрприз: вместо Мейбл и Диппера с монстрами будут бороться два друга
Жителям СССР Монро показали уже после «похорон»: 44 млн человек ломились в кинотеатры 2 года
«Те, которые плавать не умеют — те тест проходят»: вспомните старый фильм по кадру с лагерем
Море, море, тест бездонный: слабо угадать хотя бы 3/5 советских фильмов по летним кадрам
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