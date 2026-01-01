С 1 июля банановую кожуру посыпаю солью — весь месяц не нарадуюсь своей хитрости: гениальный совет для дома и дачи

Подключил к машине и забыл? Раз и навсегда запомните, можно ли заряжать телефон в авто каждый день

Взяла белый лист бумаги – кран засиял как новенький и больше не мутнеет: подсказала опытная хозяйка

Между «Бандитским Петербургом» и «Невским» зрители нашли неожиданную связь: большинство людей годами её не замечали

Да, мы спрятали лица героинь советских фильмов: только 1 из 10 угадывает все картины по причёскам (тест)

Этот детектив от Netflix с 7.7 на IMDb ждали почти 10 лет: и не зря – получился «крутой сериал, где всё на месте»

Вместо «Дюны 3» и «Мстителей: Доктор Дум» россиянам в декабре покажут фильм с Прилучным: вот что известно на данный момент

Стивен Кинг глянул новый ужастик, собравший $370 000 000 в прокате, — и теперь не может выкинуть его из головы

В восторге от «Закулисья реальности»? Тогда крипипаста «Сиреноголовый» заставит ваши поджилки дрожать

Даже фанаты «Игры престолов» часто не знают, откуда у Дейенерис появилось прозвище Бурерожденная, а мы вам все расскажем