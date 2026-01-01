Постеры телешоу «Домашняя кухня»

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Скоро в прокате «Рейс 298»
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Моя подруга летом скупает бахилы пачками: 5 неожиданных способов применения, о которых знают единицы
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Котлеты больше не готовлю — узнала у шеф-повара, какую вкуснятину можно соорудить из фарша всего за 30 минут
«Первый отдел» — безоговорочный хит НТВ, но именно он «похоронил» «Невский-8»: еще и Васильев не рвется возвращаться
«Мои года — мое богатство», но помогут ли они в тесте? Вспомните, сколько лет было героям 7 фильмов СССР
«Невский» – шедевр, но Васильев лучшим в карьере считает вовсе не детектив НТВ: «Очередной сериал про ментов», «Набор штампов»
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