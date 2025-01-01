«Мне первая серия понравилась даже больше "Невского"»: удалось ли «Шальному отделу» стать заменой глыб НТВ или это только эффект старта?

Этот фантастический фильм с Йоханссон провалился в нулевые: зато спустя 20 лет входит в топ-10 самых просматриваемых на Netflix

Ну, с пополнением! Цвета конвертов выдали пол будущих наследников Алёши, Добрыни и Ильи — вот кто у них родится (спойлер)

Ровно 30 лет назад в России вышел самый жуткий фильм Питера Джексона: «Властелин колец» на его фоне — добрая сказка для детей

«Никакой он не волшебник»: странному ляпу в «Старике Хоттабыче» есть лишь одно объяснение – многое говорит о главной беде СССР

Вы совершенно точно пропустили их в детстве: 8 шикарных новогодних фильмов и мультиков

«Палач сталинской эпохи»: в «Месте встречи» так и не объяснили, откуда взялся орден у Жеглова – ответ все эти годы был у зрителей под носом

«Властелин колец» – лучшая экранизация книг, а какая же худшая? От позорных 2.3/10 «Исчезнувшую» для бедных не спасла даже Терон

«Приехал, а тополя не растут»: «Три тополя на Плющихе» назывались иначе, но Лиозновой пришлось выкручиваться

Главным героем «Аватара 3» будет уже не Салли: Кэмерон добавил новичков в историю — вот кто из звезд ворвался в каст