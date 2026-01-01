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Скоро в прокате «Дени и Мэни в кино!»
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Магазин светильников
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Постеры сериала «Магазин светильников»
Вся информация о сериале
Черви в легких: Россию с июня ждет нашествие опасных паразитов – под ударом дачники и собачники
С июня скошенную траву в компост не кладу: отправляю вот куда – и все лето не нарадуюсь результату
Мышей на даче стало заметно меньше: вместо химии разложила в подвале и возле нор вот что
Недооцененный король сай-фай от HBO: автор комикса считал мини-сериал невозможным, но 146 тысяч обзорщиков с IMDb с ним не согласились
Лучше пересмотрю 5 сезонов «Первого отдела», чем включу этот вечерний сериал на НТВ: зрители недоумевают — «чего так тухло-то»
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