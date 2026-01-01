Постеры сериала «Каждому по заслугам»

Хоть и детектив, но и юмор на пятерку: этот фильм 90-х просто обожаю — взяли лучшее от Гайдая

«Одна из лучших экранизаций романа про великого сыщика»: советского «Шерлока» обожают не только в Британии, но и в Турции

После «Фишера» и «Метода» — «Отпечатки»: новый мрачный детектив про убийства с Акиньшиной уже на подходе

Лишь один российский фильм в 2025 году заработал за границей $1,8 млн — и это не «Мастер и Маргарита» (он на 2-ом месте)

«Кровь текла, стоны не стихали»: фильм Кончаловского о «запрещенной» любви был в черных списках СССР дольше 20 лет

Ищете что-то похожее на «Хрустальный»? Попробуйте этот детектив с Чинаревым – 297+ тысяч зрителей уже оценили

Из-за «Слова пацана» в Госдуме хотят вернуть цензуру в кино как при СССР: «Кого мы воспитываем вот уже 40 лет?»

Только дети СССР вспомнят 5 жутких мультиков по кадрам: заяц из «Ну, погоди!» отдыхает (в этом тесте есть кое-что хуже)

Самый жестокий момент «Морозко» списали с реальной жизни: вот зачем девушек увозили в лес

Без танков и пришельцев: военная драма с Петровым неожиданно растрогала британцев — награды буквально сложили к ногам