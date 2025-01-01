Постеры сериала «Мэри убивает людей»

Имя Тринити в «Матрице» долгие годы скрывало в себе тайный смысл: не просто случайный набор букв

Netflix нещадно перекраивал сюжет «Ведьмака», но эти 7 моментов передал с точностью: как и описывал Сапковский в книгах

Повторит судьбу «Зимородка»? «Далекий город» могут продлить на третий сезон — и вот почему это плохо

«Ужасно тянет смотреть дальше»: этот хоррор-детектив взял лучшее от «Твин Пикса» и «Во все тяжкие» — все 5 сезонов держит планку

Фанаты зря травили «Игру престолов» — были финалы похуже: этот сериал с оценкой 8,2 на IMDb к концу превратился в то, что включают только фоном

«Очень странные дела» появились благодаря Кингу, Спилбергу и «Чужому» — но сама идея родилась из жуткого реального эксперимента ЦРУ

Сериал с Безруковым и детектив-фэнтези в духе Гая Ричи: эти две российские экранизации получили приз как самые ожидаемые — обе выходят в 2026 году

До премьеры 2 недели, но уже все ясно: первый человек, увидевший финальную серию «Очень странных дел», вынес вердикт

Всего 1 сериал Первого канала в 2025 году «побил» детективы НТВ: зрители ждали несколько лет – в итоге прозвали «полной дичью о войне»

В «Интерстелларе» передали «привет» СССР — но 99% зрителей так и не заметили: Нолан к этой отсылке вообще не причастен