Постеры сериала «Давай поженимся»

Эти 3 цитаты из «Брата» никогда не «постареют»: не поверите, их знают даже те, кто недавно окончил школу
Спустя 43 года Ридли Скотт и Харрисон Форд до сих не решили этот спор: так кто же такой Декард в «Бегущем человеке»?
Netflix слил в Сеть первые 5 минут финала «Очень странных дел»: такого Уилла Байерса вы еще не видели (видео)
Этот фильм Меньшова зрители оценили на 8.3: а Табаков 40 лет назад называл его «позором» – угадаете, какой?
Появились на несколько минут, но запомнились навсегда: топ-5 фильмов, в которых второстепенные персонажи получились лучше главных
Ближе к «Крепкому орешку», чем к хоррору: новая экранизация Кинга пропитана духом боевиков 80-х — премьера уже в ноябре
Пингвины не то, чем кажутся: в фильме «Человек-бензопила» Резе поет на русском, и от реального смысла колыбельной идет мороз по коже
Пеннивайза в «Оно» должен был сыграть не Билл Скарсгард — вот почему актер выбыл из проекта
Мечтали посмотреть нового «Хищника»? А ведь фильм оказался копией «Звездных войн», Чубака и C-3PO на месте
«Мне тебя вылечить?»: 3-й сезон «Магической битвы» уже стартовал – показали то, чего не было в манге (и даже Годжо вернулся)
Создатель GTA признался в любви к фильму, от которого зрители падали в обморок: назвал советскую драму лучшим военным кино всех времен
