40 лет назад зрители «Противостояния» так и не увидели две серии: почему культовый детектив «порезали» перед выходом на экраны

Этот новый российский сериал чем-то напоминает «Границу. Таёжный роман»: проект о женском взгляде на опасную профессию с Арнтгольц

«Константинополь» в Сети назвали «копией» двух этих культовых зарубежных хитов: а вы заметили совпадения?

Машков отказался играть Мастера в сериале Бортко: променял на роль «очередного русского гада» в Голливуде

Осилите за пару вечеров, а вспоминать будете еще месяц: 5 коротких сериалов с оценкой 7.3+ – в №5 блистает звезда «Шерлока»

4 важнейших для повтора серии «Очень странных дел»: ключевые эпизоды назвали Netflix - объясняют сюжет и спойлерят финал

«Сон сумасшедшего параноика»: у нас этот советский мульт ругают десятилетиями, а на Западе ставят в пример — Disney до него, как до Луны

Ванька, ну-ка, встанька: куда исчез красавчик-полицейский из «Вампиров средней полосы»?

Премьера фильма в церкви и потерянный самовар: «Женитьба Бальзаминова» – про Москву, но снимали ее в 200 км от столицы

В СССР было свое «Черное зеркало», и не одно: вот 3 фильма, искусно затрагивающих тему временной петли – у каждого оценка 7.5+