Постеры сериала «Почтальонша»

Не по лекалам «Невского» и «Первого отдела»: «Новая земля» на НТВ обещает совсем иной масштаб — премьера 3 марта

Выше — только «Рыцарь Семи Королевств»: этот спин-офф культового сериала неожиданно вырвался в топы

3 российских сериала, где в центре сюжета — принципиальные адвокаты: №1 вышел в 2024 году

«Рожа от сохи»: почему Меньшов не стал играть Гошу в «Москва слезам не верит», хотя очень хотел

Красноармейцы летят на Марс: задолго до Кэмерона и аниме в СССР сняли свою «Аэлиту»

Мать отравила детей, чтобы «спасти от русских солдат», а он выжил: судьба немецкого актера из «Семнадцати мгновений весны»

«17 мгновений весны» пришлось срочно править перед показом в Германии: нашли столько ляпов, что половину сцен пустили под нож

Шиканул на всю котлету: сколько потратил Егор на «бордельеро» в «Калине красной»

СССР получил первый «Оскар» задолго до фильма «Война и мир» Бондарчука — работу отправили в США с особой миссией

«Узбеки, венесуэльцы, французы – нет другой реакции»: над свежим русским фильмом о войне рыдают от Европы до Америки