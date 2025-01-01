Постеры сериала «Длинный меч»

Падали в обморок и выбегали из зала на предпросмотрах: 5 фильмов ужасов на Netflix, которые зрители не смогли досмотреть до конца

«С точки зрения профессионала, как Дэнни Оушен, очень горжусь этими ребятами»: Джордж Клуни восхитился ограблением Лувра

Звезда «Августа» Никита Кологривый рассказал, с кого «списал» Таманцева: актер даже копировал манеру говорить и двигаться

Если бы Уэнсдей работала с Винчестерами: у Netflix есть сериал о ночной охоте на нечисть — у него всего 1 сезон, но зрители требуют все 10

Бесконечная петля ужаса, породившая «Начало»: Нолан начал свой путь с хоррора в духе Линча — и ему хватило 3-х минут, чтобы напугать

«Я выбираю тебя»: именно этот киногерой вдохновляет 17 из 50 стран на хэллоуинский костюм – зря думаете на «Уэнсдей» или «Игру в кальмара»

Финальный бой с Векной переживут не все? Чем закончится 5 сезон «Очень странных дел» – Дафферы намекали давно, но есть и другие версии

«Время пролетает незаметно»: у «Далекого города» появился cерьезный конкурент – дизи только вышел, а уже получил 8.1 на IMDb

«Етить твою богомышь» и другие перлы: угадайте героев «Сватов» по 8 «разрывным» цитатам Ковалевых и Будько

Женаты, с детьми: в «Человеке-Пауке 4» Рэйми покажет повзрослевших Паркера с Эмджей – Магуайр и Данст уже на низком старте