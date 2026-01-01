Сколько серий и сезонов у сериала «Лепила» с Панфиловым: можно ли посмотреть его за пару вечеров?

Соня Ростова выбрана: советскую версию мы уже видели и полюбили, а кто сыграет в экранизации романа «Война и мир» Сарика Андреасяна?

Первые 30 минут вообще не понимала, что происходит: осилила новый спин-офф «Игры престолов» за вечер и хочу еще

По 5 героям из мультов СССР зрительницы сходили с ума: вспомните, откуда каждый красавчик (тест)

«У Захарова хуже по всем фронтам»: «Обыкновенное чудо» с Абдуловым смотрела вся страна, но ее первую версию вспомнят единицы

Этих женщин в советском кино уважали, любили и боялись: угадайте 5 фильмов по сильным героиням (тест)

«Смеялся там, где должен был плакать»: Ефремов из тюрьмы помог «Окко» снять лучший российский сериал 2026 года

Пока вы досматривали «Первый отдел», вышли сразу 3 новых сериала про сыщиков и расследования — и у каждого 7+ баллов

«Халтура ради рейтинга»: реальный следователь выключил «Фишера» с Янковским уже на первой серии – ляпов целый вагон

Это сказал Остап Бендер или Семен Горбунков? Тест по цитатам для выросших на «12 стульях» и «Бриллиантовой руке»