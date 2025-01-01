Почему Пикачу так и не стал Райчу: скрытый выбор, о котором зрители спорят до сих пор

Почему сериал называется именно «Метод»: только Меглин знает ответ

3 премьеры на Netflix, которые нельзя пропустить: «Очень странные дела 5», тайваньский претендент на «Оскар» и ограбление в Рождество

У «Евангелиона» целых 4 концовки: пересмотрели и перечитали по нескольку раз – объясняем каждую, выбираем лучшую

У Ниляй из «Клюквенного щербета» есть веская причина срывать голову под париком: Фейза Дживелек и ее непростой путь к славе

Этот тест лучше проходить на сытый желудок: вспомните 5 фильмов СССР, где герои едят суп или горячее

В Эфиопии действительно никогда не был: ради роли Баклажана в «Жмурках» актер согласился на авантюру — после фильма карьера пошла в гору

«Меня как будто кто-то подменил»: не зря Матроскин пел эти строки – ИИ сделал из «Простоквашино» аниме, фанаты «Гибли» оценят (фото)

«Я там – обезьяна с гранатой»: Аверин выбрал свою худшую роль в карьере – ни слова про «Глухаря» и «Склифа» (но зрители не согласятся)

Этот ляп в «Служебном романе» заметили только преданные фанаты: все внимание на часы