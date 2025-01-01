Постеры сериала «Киноклуб»

Какой демон Резе из «Человека-бензопилы»: история девушки-бомбы, которая могла любить и взрывать одновременно

Этот сериал стал главным хитом Netflix в октябре: реальная история маньяка из «Психо» и «Техасской резни бензопилой»

После этих кадров даже сам Хищник бы снял маску и заплакал: самые нелепые моменты культового боевика

Логика вышла из чата: в «Ванпанчмене» даже не попытались объяснить, почему волосы Гару покраснели

Снег скрипит, трещит лед — вновь Хвататель к нам идет: «Черный телефон 2» пугает сильнее первой части, и недостаток у сиквела лишь один

«Помогите, хулиганы зрения лишают»: тест для фанатов «Бриллиантовой руки» — вспомните, говорил ли герой Никулина эти фразы

«Настоящая жуть»: сам Кинг не ожидал, что будет так страшно — новая экранизация оказалась круче «Сияния» и «Ловца снов»

Тест для любителей «тихой охоты»: сможете угадать фильм СССР по кадру с грибами?

«Выгляжу как слесарь»: Мэтту Дэймону — 55 лет, но свою главную киношную мечту он не исполнил до сих пор (а ведь связана с Россией)

«Презираю Нолана за это»: «Интерстеллар» спустя 11 лет возненавидели на Западе — причину абсурднее вы и представить не сможете