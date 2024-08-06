Юноша Фэй Синкун поступает в университет мечты и оказывается на пороге новой и интересной студенческой жизни. Однако в первый же учебный день на него нападает незнакомка, и он оказывается в больнице. Вернувшись в класс, студент узнаёт в одной из однокурсниц нападавшую. Девушка признаётся в содеянном и сообщает парню, что они оба теперь являются персонажами комикса. Фэй Синкун не верит в происходящее, но постепенно начинает замечать странности в устройстве окружающего мира и обнаруживает в себе необычные способности. Он понимает, что оказался заперт в клетке параллельной реальности, а его жизнью руководит автор комикса, сюжет которого всё больше и больше начинает напоминать хоррор. Сможет ли парень вырваться из иллюзорного мира и обрести свободу?