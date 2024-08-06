Меню
Персонаж в клетке (2024 - …)

Long Zhong Ren 18+
Год выпуска 2024
Страна Китай
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 17 минут
Телеканал Bilibili
Продолжительность сериала 4 часа 32 минуты

О чем сериал

Юноша Фэй Синкун поступает в университет мечты и оказывается на пороге новой и интересной студенческой жизни. Однако в первый же учебный день на него нападает незнакомка, и он оказывается в больнице. Вернувшись в класс, студент узнаёт в одной из однокурсниц нападавшую. Девушка признаётся в содеянном и сообщает парню, что они оба теперь являются персонажами комикса. Фэй Синкун не верит в происходящее, но постепенно начинает замечать странности в устройстве окружающего мира и обнаруживает в себе необычные способности. Он понимает, что оказался заперт в клетке параллельной реальности, а его жизнью руководит автор комикса, сюжет которого всё больше и больше начинает напоминать хоррор. Сможет ли парень вырваться из иллюзорного мира и обрести свободу?

В ролях
Ли Шимэн
Чжан Фучжэн
Гу Цзяншань
Су Шанцин
Чжао Шуан
Все актеры и съемочная группа

Сезоны
Персонаж в клетке - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2024, 16 эпизодов
 
