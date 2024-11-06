Меню
Киноафиша Сериалы Ложь, обман и предательство

Ложь, обман и предательство (2024 - 2024)

Lies, Deceit and Betrayal 18+
Год выпуска 2024
Страна Великобритания
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 60 минут
Телеканал U&Alibi
Продолжительность сериала 6 часов 0 минут

О чем сериал

Документальный проект повествует о самых шокирующих случаях мошенничества в Великобритании последних лет. В каждом эпизоде — одна реальная история, рассказанная от первого лица теми, кто стал жертвой аферы. Это откровенные, личные воспоминания о том, как манипуляции, давление и обаяние мошенников разрушили жизни обычных людей. Постепенно зритель вместе с героями проходит весь путь: от знакомства с аферистом до момента, когда ложь становится очевидной и запускается расследование. Дополняют рассказ родственники, друзья и участники следствия.

Сезоны
Ложь, обман и предательство - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2024, 6 эпизодов
 
