Документальный проект повествует о самых шокирующих случаях мошенничества в Великобритании последних лет. В каждом эпизоде — одна реальная история, рассказанная от первого лица теми, кто стал жертвой аферы. Это откровенные, личные воспоминания о том, как манипуляции, давление и обаяние мошенников разрушили жизни обычных людей. Постепенно зритель вместе с героями проходит весь путь: от знакомства с аферистом до момента, когда ложь становится очевидной и запускается расследование. Дополняют рассказ родственники, друзья и участники следствия.