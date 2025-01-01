Сериал «Во все тяжкие» получил рекордные 96% на Rotten Tomatoes, но Гиллиган отказался от спин-оффов: причина веская

5 мини-сериалов Netflix, где много сарказма и черного юмора: не показывайте тем, кто падает в обморок из-за шуток о смерти

3 хоррора для похудения, которые сожгут столько же калорий, как и тренировка: не верите? Так говорят ученые!

Фанаты Дэвида Линча и вселенной «Сайлент Хилла», вы это видели? В СССР сняли похожий психологический триллер — просто никто не заметил

«Афоню» многие узнают сразу: а вы вспомните 5 других фильмов Данелии по кадрам с мужчинами (тест)

«И это – наши деньги»: россияне оценили этот военный фильм на 7.9 – а Михалков прошелся катком, назвав «просто плохим»

Вин Дизель выдвинул 3 условия для «Форсажа 11»: в космос больше не полетим — теперь планы посерьезнее

Сидит как-то Штирлиц в кабинете Мюллера, а на стене привет из СССР – проморгали и создатели, и зрители (фото)

«Ходячие мертвецы» вышли ровно 15 лет назад: спустя годы пилот рвет душу на части

Сканди-детектив собрал 70 миллионов просмотров на Netflix: но в РФ у него 6,6 — что не так со «Стеклянным куполом»