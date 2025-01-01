100% у критиков, но «полный шлак» у наших зрителей: почему сериал «Из многих» восприняли по-разному в США и в странах бывшего СССР

Трахтенберг раскрыл ровно три идеи для продолжения «Хищника» — одна из них звучит чересчур пугающе

Если вас ничего не прошибает после «Черного зеркала»: эти 8 фантастических сериалов вернут мурашки

«Не могу поверить»: в «Мстителях: Судный день» появится Человек-паук, но не Холланд — все улики ведут к другому Питеру Паркеру

Вот почему Малдера не было в финальных сезонах «Секретных материалов» - пришельцы тут ни при чем

Гюльчатай, открой масочку: в «Мстителях: Судный день» могут появиться 2 актрисы на замену Дауни-мл. в роли Дума

Роулинг не зря «забрала» Карту Мародеров у Гарри: одна сюжетная дыра уже появилась, а следующая грозила развалить всю историю

«Считаю без преувеличения гениальной»: эту военную драму СССР ообожает сам Скорсезе – не зря у нее рейтинг 8.0

Летать на банши? Для утех «18+»? Зачем на’ви из «Аватара» хвосты, и как они на самом деле размножаются

«Бле-стя-ще!» и «Захватывает с первой минуты»: так говорят про 5 сериалов 2025-го года – о них мало кто слышал, хотя рейтинги не ниже 7