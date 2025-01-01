«Под “Ваську” я уснул, а “Ронин” посмотрел на одном дыхании»: зрители выбрали самый сильный детектив — кажется, «Невского» никому не переплюнуть

Критики поставили этой части «Чужого» 2 пальца вниз, но Сигурни Уивер уверена — люди просто не поняли его суть

Эта премьера показала куда более страшную версию Фредди Крюгера: как «Чёрный телефон» стал «Кошмаром на улице Вязов» для зумеров

Лучший сезон «Мосгаза», после которого Черкасов больше никогда не станет великим: рейтинг россиян

Проложил дорогу «Фишеру» и «Чикатило»: основан ли сериал «Мосгаз» на реальных событиях – ему уже 13 лет, а рейтинг не падает ниже 7.4

«Самый изобретательный»: Стивен Кинг восхищается Спилбергом за создание этого боевика — легендарные «Челюсти» лишь его тень

«Если есть желание посмотреть мрачняк»: 3 аниме с атмосферой Хэллоуина – у № 1 рейтинг 8.5, угадаете название?

Apple TV чуть не лишились лучшего камео Ривза: виной всему — Барак Обама

Sci-Fi Скотта с андроидами и электроовцами в России собрал всего 183 тысячи: лишь благодаря этому стал иконой киберпанка

Без майора Черкасова, но с тем же напором: 4 сериала и 1 фильм для тех, кто посмотрел все серии «Мосгаза» на одном дыхании