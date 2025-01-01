Постеры сериала «Сара: Женщина в тени»

Финал уже на носу: вот когда Netflix покажет все серии 5 сезона «Очень странных дел» — напоминаем для тех, кто забыл

Почему Пифия сказала Нео, что он не Избранный — и как этот обман перевернул весь сюжет «Матрицы»

Тест: советские мамы смотрят на вас из кино — узнаете всех без подсказок?

100% от критиков на Rotten Tomatoes — не панацея: зрителей лишили третьего сезона «Черепашек-ниндзя»

Само совершенство: ученые составили топ-10 самых красивых актрис в мире — и на этот раз Белла Хадид осталась за бортом

На 4 вопроса о кино СССР ответят только самые внимательные: проверьте, входите ли вы в их число (тест)

Ждали вторую серию «Киберслава»? А как насчет четырех сразу? Вот когда покажут продолжение главного российского аниме

В игре было иначе: сериал «Одни из нас» показал правдоподобное начало апокалипсиса — вот откуда появились зомби

18 «Эмми» и 99% свежести: этот сериал с рейтингом 8.6 не зря окрестили японской «Игрой престолов» – второй сезон не за горами

Говорящая змея, близнецы-изобретатели, странный эльф: Роулинг для «Гарри Поттера» полностью сплагиатила малоизвестный детский сериал